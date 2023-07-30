Минобороны Белоруссии сообщило о занятиях механизированных бригад с ЧВК «Вагнер»

Подразделения механизированных бригад ВС Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учётом опыта специалистов ЧВК», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что отрабатываются элементы активной обороны.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время двухдневного общения обсуждали в том числе ЧВК «Вагнер».