Минобороны Белоруссии сообщило о занятиях механизированных бригад с ЧВК «Вагнер»
- РИА Новости
Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.
«Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учётом опыта специалистов ЧВК», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что отрабатываются элементы активной обороны.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время двухдневного общения обсуждали в том числе ЧВК «Вагнер».