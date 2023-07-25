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МВД Белоруссии: «Вагнер» уже приступил к передаче опыта бойцам внутренних войск республики

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В МВД Белоруссии сообщили, что Группа Вагнера уже приступила к передаче опыта бойцам внутренних войск и спецподразделений республики.
МВД Белоруссии: «Вагнер» уже приступил к передаче опыта бойцам внутренних войск республики
  • РИА Новости

Соответствующее заявление заместителя командующего внутренними войсками МВД Белоруссии Сергея Гребенникова опубликовал Sputnik Беларусь

Он рассказал, что состоялась встреча министра внутренних дел, командования внутренних войск, командиров спецподразделений с руководством ЧВК «Вагнер», на которой были обсуждены все вопросы, касающиеся совместной подготовки.

«Мы уже приступили к этой совместной подготовке, уже проводятся мероприятия как тактической, так и тактико-специальной огневой подготовки. Работаем по направлению применения специалистов в различных сферах: снайперы, беспилотные летательные аппараты, средства радиоэлектронной борьбы», — заявил Гребенников.

Ранее сообщалось, что в Белоруссии зарегистрировали компанию, юридическим адресом которой является деревня, где расположен лагерь Группы Вагнера.

До этого стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» выступили инструкторами по ряду дисциплин в рамках занятий с подразделениями территориальных войск Белоруссии.

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