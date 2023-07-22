На месте лагеря ЧВК «Вагнер» в Белоруссии зарегистрировали компанию
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные в госреестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей республики.
Уточняется, что речь идёт об обществе с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».
Фирма была зарегистрирована 19 июля. Как говорится в базе, её вид деятельности — управление недвижимым имуществом.
Ранее стало известно, что бойцы ЧВК «Вагнер» выступили инструкторами по ряду дисциплин в рамках занятий с подразделениями территориальных войск Белоруссии.