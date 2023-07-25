Путин и Лукашенко во время двухдневного общения обсуждали в том числе ЧВК «Вагнер»

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко во время двухдневного общения обсуждали в том числе ЧВК «Вагнер».

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Там прозвучала и тема Группы Вагнера, прозвучала и тема торгово-экономического сотрудничества, и Союзного государства, и внешней угрозы по периметру наших стран», — рассказал Песков.

Также он уточнил, что конкретных договорённостей по итогам встречи двух президентов не было.

Представитель Кремля объяснил, что Путин и Лукашенко встретились для сверки часов и обмена мнениями.

Переговоры двух президентов начались в воскресенье в Константиновском дворце в Стрельне.

24 июля Путин и Лукашенко вместе посетили остров Валаам.