Минск передал Варшаве данные объективного контроля, не подтверждающие нарушение границы
- РИА Новости
Об этом сообщило белорусское Минобороны.
«Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — сказано в заявлении.
Белорусские вертолёты 1 августа выполняли полёты на высоте 150—200 м, а траектория полётов не приближалась ближе 1900 м к границе Польши, отметило министерство.
В тот же день польский вертолёт Ми-2 выполнял полёт в 200 м от границы Белоруссии, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций, подчеркнул Минск.
Также Минобороны в качестве аргумента напомнило, что в ходе выполнения полётов Белоруссия держала связь с польским дежурным авиационного движения Центра воздушных операций, претензий от которого не поступало.
1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».
После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.
Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.