Узнать больше

Минск передал Варшаве данные объективного контроля, не подтверждающие нарушение границы

Короткая ссылка
Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.
Минск передал Варшаве данные объективного контроля, не подтверждающие нарушение границы
  • РИА Новости

Об этом сообщило белорусское Минобороны.

«Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — сказано в заявлении.

Белорусские вертолёты 1 августа выполняли полёты на высоте 150—200 м, а траектория полётов не приближалась ближе 1900 м к границе Польши, отметило министерство.

В тот же день польский вертолёт Ми-2 выполнял полёт в 200 м от границы Белоруссии, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций, подчеркнул Минск.

Также Минобороны в качестве аргумента напомнило, что в ходе выполнения полётов Белоруссия держала связь с польским дежурным авиационного движения Центра воздушных операций, претензий от которого не поступало.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить