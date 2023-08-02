Минск передал Варшаве данные объективного контроля, не подтверждающие нарушение границы

Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.

Об этом сообщило белорусское Минобороны.

«Данные объективного контроля подтверждают отсутствие каких-либо оснований для обвинения в нарушении государственной границы», — сказано в заявлении.

Белорусские вертолёты 1 августа выполняли полёты на высоте 150—200 м, а траектория полётов не приближалась ближе 1900 м к границе Польши, отметило министерство.

В тот же день польский вертолёт Ми-2 выполнял полёт в 200 м от границы Белоруссии, что подтверждено данными контроля радиолокационных станций, подчеркнул Минск.

Также Минобороны в качестве аргумента напомнило, что в ходе выполнения полётов Белоруссия держала связь с польским дежурным авиационного движения Центра воздушных операций, претензий от которого не поступало.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.