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Депутат ЕП Чимошевич утверждает, что вертолёты охраны Лукашенко нарушили границы Польши

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Депутат Европарламента (ЕП), экс-глава правительства Польши Влодзимеж Чимошевич в эфире радио RMF FM заявил, что 1 августа польскую воздушную границу якобы нарушили два вертолёта, принадлежащие охране президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Эти вертолёты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко», — заявил Чимошевич.

Он утверждает, что во время инцидента с вертолётами лидер Белоруссии посещал свою резиденцию в Беловежской пуще. 

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.

2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.

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