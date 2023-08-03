Депутат ЕП Чимошевич утверждает, что вертолёты охраны Лукашенко нарушили границы Польши
«Эти вертолёты опознаны. Они принадлежат охране Лукашенко», — заявил Чимошевич.
Он утверждает, что во время инцидента с вертолётами лидер Белоруссии посещал свою резиденцию в Беловежской пуще.
1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».
После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.
Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.
2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.