WSJ: российская экономика показала свою прочность перед санкциями Запада

Экономика России выдержала испытание санкциями, которые были введены Западом после начала спецоперации на Украине, а также продемонстрировала свою прочность.

Об этом говорится в публикации газеты The Wall Street Journal, которая ссылается на источники.

Издание пишет, что устойчивость российской экономики обусловлена внушительными государственными вложениями, развитием предприятий военно-промышленного комплекса и переориентацией внешней торговли на Восток.

«Провал Запада в том, чтобы быстро поставить российскую экономику на колени, идентичен тупиковой ситуации на поле боя», — сказано в статье.

Авторы отмечают, что то, как России удалось избежать коллапса и обеспечить некоторый экономический рост в течение года, несмотря на блокаду Запада, «станет темой для аналитиков».

31 июля российская компания «Газпром» заявила о новом рекорде по поставкам газа в Китай.

Как отмечал обозреватель издания Focus Габор Штейнгарт, президент России Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах своей страны, несмотря на все попытки Запада ослабить Россию.

По его словам, Москва «потеряла» западные страны, но «приобрела много новых клиентов» в других регионах мира.

Британское издание The Economist летом 2022 года писало, что введённые западными странами санкции против России работают не так хорошо, как они ожидали, а российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в европейских странах.

Владимир Путин при этом назвал показатели по дефициту бюджета в России одними из лучших среди стран G20.