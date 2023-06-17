Обозреватель Focus Габор Штейнгарт заявил, что президент России Владимир Путин смог умело использовать санкции в экономических интересах своей страны, несмотря на все попытки Запада ослабить Россию.

По его словам, Москва «потеряла» западные страны, но «приобрела много новых клиентов» в других регионах мира.

«Отделение от Запада, о котором американцы говорят в отношении Китая, Россия в час испытаний организовала себе сама», — сказал обозреватель.

Он добавил, что Вашингтон и союзники хотели сделать из России «изгоя на международной арене». Однако, по словам Штейнгарта, Путину удалось доказать всеми миру, что можно выйти из сферы влияния американцев и «не погибнуть».

Ранее глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что с конца 2022 года ведомство фиксирует рост реальных доходов россиян.

Также, по словам обозревателя The New York Times Эндрю Крамера, ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии.