NYT: ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии
По словам Крамера, российская стратегия направлена на нанесение урона украинским подразделениям и истощение сил ВСУ ещё до достижения главной линии обороны.
«С каждым шагом вперёд украинские солдаты становятся всё более уязвимыми — удалёнными от безопасности собственных окопов, ближе к российской артиллерии», — сказал обозреватель.
По его мнению, Киев рискует потерять «слишком много» недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.
Ранее обозреватель Ouest-France Филипп Шапло заявил, что высокие потери указывают на неумелость танкистов ВСУ.
Также бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн рассказал, что США могут заставить президента Украины Владимира Зеленского признать потерю территорий.