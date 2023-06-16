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NYT: ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии

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Обозреватель The New York Times Эндрю Крамер заявил, что ВСУ могут потерять слишком много солдат и техники из-за стратегии российской армии.

По словам Крамера, российская стратегия направлена на нанесение урона украинским подразделениям и истощение сил ВСУ ещё до достижения главной линии обороны.

«С каждым шагом вперёд украинские солдаты становятся всё более уязвимыми — удалёнными от безопасности собственных окопов, ближе к российской артиллерии», — сказал обозреватель.

По его мнению, Киев рискует потерять «слишком много» недавно обученных войск и военной техники из-за подобной ситуации на поле боя.

Ранее обозреватель Ouest-France Филипп Шапло заявил, что высокие потери указывают на неумелость танкистов ВСУ.

Также бывший эксперт Пентагона Дэвид Пайн рассказал, что США могут заставить президента Украины Владимира Зеленского признать потерю территорий.

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