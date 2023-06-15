Бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн заявил, что Соединённые Штаты при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры на своих условиях и заставить украинского президента Владимира Зеленского признать потерю территорий.

Об этом он рассказал в интервью Myśl Polska.

Пайн отметил, что без военной и финансовой поддержки Киев не сможет противостоять Москве. При этом, по словам эксперта, Украине следует признать текущие границы, при которых Киев будет контролировать 82% от изначальной территории.

«Нет причин поддерживать эту враждебность между НАТО и Россией. У России нет агрессивных, наступательных планов по отношению к остальной Европе», — сказал аналитик.

Он также добавил, что Россия в прошлом году предложила разумные условия мира, однако Зеленский и лидеры США и Великобритании Джо Байден и Борис Джонсон от них отказались.

«США оказали давление на Зеленского, чтобы тот отказался от переговоров», — сказал Пайн.

Ранее основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что Запад ожидает великая расплата, результатом которой станет новый многополярный мир.