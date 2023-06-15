Бывший эксперт Пентагона Пайн: США могут заставить Зеленского признать потерю территорий
Об этом он рассказал в интервью Myśl Polska.
Пайн отметил, что без военной и финансовой поддержки Киев не сможет противостоять Москве. При этом, по словам эксперта, Украине следует признать текущие границы, при которых Киев будет контролировать 82% от изначальной территории.
«Нет причин поддерживать эту враждебность между НАТО и Россией. У России нет агрессивных, наступательных планов по отношению к остальной Европе», — сказал аналитик.
Он также добавил, что Россия в прошлом году предложила разумные условия мира, однако Зеленский и лидеры США и Великобритании Джо Байден и Борис Джонсон от них отказались.
«США оказали давление на Зеленского, чтобы тот отказался от переговоров», — сказал Пайн.
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