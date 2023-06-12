NI: Запад ожидает великая расплата, результатом которой станет новый многополярный мир

Основатель Глобального института будущего Чандран Наир заявил, что западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает «великая расплата», результатом которой станет постзападный многополярный мир.

Об этом информирует The National Interest.

«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности», — говорится в статье.

По словам Наира, западные страны живут в пузыре «отрицания реальности». А им, как отмечает эксперт, следует принять тот факт, что мир изменился после окончания холодной войны.

Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.

Также президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.