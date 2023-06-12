NI: Запад ожидает великая расплата, результатом которой станет новый многополярный мир
Об этом информирует The National Interest.
«С прошлым покончено, и у Запада просто нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности», — говорится в статье.
По словам Наира, западные страны живут в пузыре «отрицания реальности». А им, как отмечает эксперт, следует принять тот факт, что мир изменился после окончания холодной войны.
Ранее в Global Times заявили, что спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности.
Также президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.