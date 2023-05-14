Global Times: спецоперация на Украине активизировала глобальный переход к многополярности

Американский политолог Эндрю Корыбко заявил, что решение России о начале СВО на Украине исправило историческую аномалию и активизировало переход к многополярности.

Об этом пишет Global Times.

Корыбко отметил, что возникший после распада СССР период однополярности стал «исторической аномалией», в которой США вышли вперёд не из-за некой «исключительности», а лишь в результате «уникального стечения обстоятельств».

«В прошлом году появилась возможность ускорить так называемое «возвращение в нормальное русло истории», — сказал Корыбко.

По словам политолога, СВО беспрецедентным образом активизировала глобальный системный переход к многополярности.

При этом, добавил Корыбко, особое место в становлении «равноправного и справедливого мироустройства» займёт объединение БРИКС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что многополярность будет способствовать развитию демократии.

Глава российского МИД Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что линия западных стран, направленная на изоляцию России, потерпела полный провал.