Захарова: многополярность будет способствовать развитию демократии

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Многополярность будет способствовать развитию демократии в мире. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: многополярность будет способствовать развитию демократии
  • РИА Новости

«Многополярность, основанная на подлинном суверенитете народов и цивилизационном многообразии, будет способствовать... созданию по-настоящему демократического общества, свободного от вмешательства во внутренние дела других государств как в политическом, так и в идеологическом смысле», — цитирует её ТАСС.

Захарова отметила, что многополярность также позволит урегулировать политические конфликты.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что тренд на многополярность в мире будет усиливаться.

По его словам, Россия идёт своей дорогой и показывает хорошие результаты.

Министр обороны России Сергей Шойгу также подчёркивал, что попытки Запада воздействовать на партнёров Москвы ради изоляции российской стороны терпят крах.

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