Обозреватель Ouest-France Филипп Шапло заявил, что большие потери бронетехники, которую Запад поставил Украине, свидетельствуют о непрофессионализме танкистов ВСУ.

Шапло отметил, что в южной части Запорожской области были зафиксированы большие потери со стороны ВСУ, а также уничтоженные и подбитые танки. При этом, по его словам, западные аналитики продолжают утверждать, что ВСУ помешала прочная линия российской обороны.

«К сожалению, именно о неумелости своих экипажей свидетельствуют обломки 15 украинских танков», — сказал обозреватель.

Кроме того, он предположил, что потери ВСУ связаны также с недостаточным количеством поддержки с воздуха и огня артиллерии.

Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что поставленные Киеву французские бронеавтомобили AMX-10 RC недолго продержались в лобовой атаке на российские позиции.