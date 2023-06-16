Силуанов: Минфин фиксирует рост реальных доходов россиян с конца 2022 года
- РИА Новости
Об этом министр сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ.
«С конца прошлого года и в этом году видим рост реальных доходов населения», — цитирует Силуанова ТАСС.
Он добавил, что в данный момент Минфин также фиксирует отличные показатели инфляции и безработицы в стране.
Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.
В правительстве сообщали о годовом росте зарплат россиян в номинальном выражении на 13%.