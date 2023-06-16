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Силуанов: Минфин фиксирует рост реальных доходов россиян с конца 2022 года

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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов заявил, что с конца 2022 года ведомство фиксирует рост реальных доходов россиян.
Силуанов: Минфин фиксирует рост реальных доходов россиян с конца 2022 года
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в интервью телеканалу «Россия 24» в рамках ПМЭФ.

«С конца прошлого года и в этом году видим рост реальных доходов населения», — цитирует Силуанова ТАСС.

Он добавил, что в данный момент Минфин также фиксирует отличные показатели инфляции и безработицы в стране.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3—5%.

В правительстве сообщали о годовом росте зарплат россиян в номинальном выражении на 13%.

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