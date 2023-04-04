Путин: реальные зарплаты в 2023 году должны вырасти на 3–5%

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Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3–5%, сообщил российский лидер Владимир Путин.
Путин: реальные зарплаты в 2023 году должны вырасти на 3–5%
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Реальные располагаемые доходы населения — они подросли чуть больше, где-то на 0,9%. Но в этом году мы ожидаем всё-таки изменений в лучшую сторону», — рассказал он.

Путин уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от 3% до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.

Ранее Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по стране растут, хотя пока скромными темпами.

Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.

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