Путин: реальные зарплаты в 2023 году должны вырасти на 3–5%
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«Реальные располагаемые доходы населения — они подросли чуть больше, где-то на 0,9%. Но в этом году мы ожидаем всё-таки изменений в лучшую сторону», — рассказал он.
Путин уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от 3% до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.
Ранее Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по стране растут, хотя пока скромными темпами.
Вице-премьер России Татьяна Голикова отметила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.