Голикова: 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 3,6 млн россиян вышли из-за черты бедности с 2017 года благодаря мерам поддержки.

Соответствующее заявление она сделала в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

«За период 2017—2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 млн наших граждан», — сказала она.

Вместе с этим Голикова добавила, что в структуре бедности за 2022 год отмечено перераспределение доходов населения с высокодохдных групп в низкодоходные.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что реальные зарплаты в целом по стране растут, хотя пока скромными темпами.