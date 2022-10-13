The Economist: российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в Европе

Российская экономика наращивает активность на фоне рецессии в европейских странах. Об этом сообщает журнал The Economist.

«Пока Европа впадает в рецессию, Россия выкарабкивается из неё», — говорится в материале.

Отмечается, что экономическая активность в России существенно выше, чем в крупных европейских странах.

Также в России восстановился объём производства в автомобильной промышленности, что подтверждает способность российской экономики заместить поставки из стран Запада, заключается в статье.

Ранее профессор истории Колумбийского университета Адам Туз заявил, что зима, которую предстоит пережить Европе, будет тяжёлой, однако следующий год может оказаться ещё хуже.