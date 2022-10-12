Foreign Policy: энергокризис в Европе затянется на годы

Зима, которую предстоит пережить Европе, будет тяжёлой, однако следующий год может оказаться ещё хуже, считает обозреватель Foreign Policy профессор истории Колумбийского университета Адам Туз.

Учёный назвал климатическую политику Европы катастрофой.

«В 2020 году Европа запустила ускоренный энергетический переход, а сейчас ей приходится восстанавливать и развивать инфраструктуру под ископаемое топливо. Одни только расходы на терминалы СПГ составят около $9,7 миллиарда долларов. И потом — газ будет импортный», — сказал Туз.

Он напомнил, что европейцам придётся строить инфраструктуру, которая при оптимистичной оценке энергоперехода через 10 лет будет уже не нужна.

По его мнению, Европе предстоят «годы энергетического кризиса, дефицита бюджетов, бедности и разорения предприятий».

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.