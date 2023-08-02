Госдеп: речь о коллективной обороне НАТО из-за обвинений Польши в адрес Белоруссии не идёт

Речь о задействовании принципа коллективной обороны НАТО из-за обвинений Польши в адрес Белоруссии не идёт, заявил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Журналист задал чиновнику вопрос: как альянс, заявляющий о готовности «защищать каждый дюйм территории союзников», относится к обвинениям со стороны Польши в адрес Белоруссии.

Отвечая ему, Миллер отметил, что ситуация находится не в той стадии, чтобы задействовать пятую статью устава НАТО.

1 августа МИД Польши заявил, что вызвал временного поверенного в делах Белоруссии из-за двух вертолётов, которые «нарушили польское воздушное пространство».

После этого польский министр обороны Мариуш Блащак приказал нарастить группировку войск и боевых вертолётов на границе с Белоруссией.

Минобороны Белоруссии при этом заявило, что обвинения являются надуманными и сделаны для оправдания наращивания сил у белорусской границы.

2 августа Белоруссия передала Польше данные объективного контроля об отсутствии каких-либо оснований для обвинения в нарушении границы вертолётами.