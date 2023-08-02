Украина нарушила своё обещание Западу в отношении неиспользования поставляемого вооружения для атак на Россию.

«Американские беспилотники и крылатые ракеты... поставляемые США, ежедневно используются Украиной», — заявил Стивен Брайен Asia Times.

В публикации напомнили об утверждениях Пентагона о том, что американское оружие не будет использоваться на территории России. По мнению автора, это ложь.

«США также не могут должным образом объяснить, что делает Global Hawk, шпионя за территорией России, предположительно, чтобы помочь Украине нацеливаться на российские объекты, как военные, так и гражданские», — говорится в материале издания.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил о последствиях поставок кассетных боеприпасов на Украину, отметив лицемерие Запада.

Депутат Европарламента Мик Уоллес заявил, что поставка Киеву кассетных боеприпасов навредит мирным жителям Украины.

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что Украина дала гарантии США, что якобы не будет применять получаемые кассетные снаряды на российской территории.