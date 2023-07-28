В Белом доме заявили, что не поощряют ударов ВСУ по территории России

В Белом доме на фоне теракта в Таганроге заявили, что США не поощряют Киев наносить удары по территории России.

«Мы дали очень чётко понять, что мы не поощряем и не способствуем (нанесению. — RT) ударов внутри России», — цитирует координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби ТАСС.

По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.

СК России возбудил дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по территории Ростовской области.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что удары по гражданским объектам — это излюбленная тактика Киева.