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СК: из-за детонации ракеты ВСУ и падения обломков пострадали 13 жителей Таганрога

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По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.
СК: из-за детонации ракеты ВСУ и падения обломков пострадали 13 жителей Таганрога
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

В сообщении следственного органа уточняется, что повреждён ряд домов и административных зданий.

СК возбудил дело по статье о теракте.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.

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