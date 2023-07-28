СК: из-за детонации ракеты ВСУ и падения обломков пострадали 13 жителей Таганрога
По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.
- globallookpress.com
- © Maksim Konstantinov
В сообщении следственного органа уточняется, что повреждён ряд домов и административных зданий.
СК возбудил дело по статье о теракте.
В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»