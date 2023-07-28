СК: из-за детонации ракеты ВСУ и падения обломков пострадали 13 жителей Таганрога

По данным Следственного комитета России, из-за детонации ракеты ВСУ над жилыми кварталами и падения обломков в Таганроге Ростовской области пострадали 13 мирных жителей.

В сообщении следственного органа уточняется, что повреждён ряд домов и административных зданий.

СК возбудил дело по статье о теракте.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.