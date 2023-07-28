СК возбудил дело по статье о теракте после атаки ВСУ по территории Ростовской области
- РИА Новости
Дело возбуждено по ст. 205 УК России.
В рамках дела проводятся следственные мероприятия, также назначат экспертизы.
Следователи устанавливают причастных к атаке лиц, а также подразделения ВСУ.
Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога, пострадали более десяти человек.
В Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.
В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.