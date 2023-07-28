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СК возбудил дело по статье о теракте после атаки ВСУ по территории Ростовской области

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Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по территории Ростовской области.
СК возбудил дело по статье о теракте после атаки ВСУ по территории Ростовской области
  • РИА Новости

Дело возбуждено по ст. 205 УК России. 

В рамках дела проводятся следственные мероприятия, также назначат экспертизы.

Следователи устанавливают причастных к атаке лиц, а также подразделения ВСУ.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога, пострадали более десяти человек.

В Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

В МИД России заявили, что российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге.

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