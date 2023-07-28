МИД России: Москва оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге

Российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.

Дети при падении обломков украинской ракеты не пострадали.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главе государства Владимиру Путину ещё не доложили о ситуации со взрывами в Таганроге.