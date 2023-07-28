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МИД России: Москва оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге

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Российская сторона оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
МИД России: Москва оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», — говорится в заявлении дипломата.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.

Дети при падении обломков украинской ракеты не пострадали.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главе государства Владимиру Путину ещё не доложили о ситуации со взрывами в Таганроге.

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