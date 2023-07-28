МИД России: Москва оставляет за собой право жёстко ответить на атаку в Таганроге
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«Решительно осуждаем очередные преступные действия киевского режима, направленные против гражданского населения и мирной инфраструктуры... Российская сторона оставляет за собой право принять жёсткие ответные меры», — говорится в заявлении дипломата.
Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.
Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.
Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.
Дети при падении обломков украинской ракеты не пострадали.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, главе государства Владимиру Путину ещё не доложили о ситуации со взрывами в Таганроге.