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Дети при падении обломков украинской ракеты в Таганроге не пострадали

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В результате падения обломков украинской ракеты в Таганроге дети не пострадали. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Дети при падении обломков украинской ракеты в Таганроге не пострадали
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Отмечается, что в результате ЧП госпитализированы девять человек, одной пострадавшей провели операцию из-за черепно-мозговой травмы.

«Детей среди пострадавших нет», — написал Голубев в Telegram.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.

По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.

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