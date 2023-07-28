Дети при падении обломков украинской ракеты в Таганроге не пострадали

В результате падения обломков украинской ракеты в Таганроге дети не пострадали. Об этом заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Отмечается, что в результате ЧП госпитализированы девять человек, одной пострадавшей провели операцию из-за черепно-мозговой травмы.

«Детей среди пострадавших нет», — написал Голубев в Telegram.

Ранее в Минобороны России сообщили, что средства ПВО перехватили украинскую ракету в воздухе, её обломки упали в Ростовской области на территории Таганрога.

По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.