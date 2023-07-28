Эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на музей, девять человек госпитализировали
- РИА Новости
- © Павел Лисицын
«Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома», — сообщил он.
По словам Голубева, девять человек госпитализировали в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.
На месте происшествия продолжают работу 60 спасателей и 17 единиц техники.
По данным губернатора, в центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета.
Всего пострадали 15 человек.