Эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на музей, девять человек госпитализировали

Эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на территорию художественного музея, девять человек госпитализировали, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома», — сообщил он.

По словам Голубева, девять человек госпитализировали в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работу 60 спасателей и 17 единиц техники.

По данным губернатора, в центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета.

Всего пострадали 15 человек.