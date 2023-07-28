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Эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на музей, девять человек госпитализировали

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Эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на территорию художественного музея, девять человек госпитализировали, заявил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
Эпицентр взрыва в Таганроге пришёлся на музей, девять человек госпитализировали
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Эпицентр взрыва пришёлся на территорию Таганрогского художественного музея. Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трёхэтажного многоквартирного дома», — сообщил он.

По словам Голубева, девять человек госпитализировали в состоянии средней и лёгкой степени тяжести.

На месте происшествия продолжают работу 60 спасателей и 17 единиц техники.

По данным губернатора, в центре Таганрога, предположительно, взорвалась ракета.

Всего пострадали 15 человек.

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