Песков заявил, что Путину ещё не доложили о взрывах в Таганроге

Президенту России Владимиру Путину ещё не доложили о ситуации со взрывами в Таганроге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока нет. Идёт саммит (Россия — Африка. — RT)», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.

Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.