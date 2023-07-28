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Песков заявил, что Путину ещё не доложили о взрывах в Таганроге

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Президенту России Владимиру Путину ещё не доложили о ситуации со взрывами в Таганроге, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Путину ещё не доложили о взрывах в Таганроге
  • РИА Новости

«Пока нет. Идёт саммит (Россия — Африка. — RT)», — сказал он РИА Новости.

Ранее в Минобороны России заявили, что обломки второй украинской ракеты упали в безлюдном месте в Ростовской области.

Повторная попытка террористической атаки была совершена киевским режимом около 17:15.

Обломки первой ракеты упали в центре Таганрога. По последней информации, в результате взрыва пострадали 15 человек.

Эпицентр взрыва пришёлся на территорию художественного музея.

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