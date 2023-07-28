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Песков о ЧП в Таганроге: удары по гражданским объектам — излюбленная тактика Киева

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что удары по гражданским объектам — это излюбленная тактика Киева.
Песков о ЧП в Таганроге: удары по гражданским объектам — излюбленная тактика Киева
  • РИА Новости

Так он прокомментировал ЧП в Таганроге.

«Киевский режим продолжает свою излюбленную практику нанесения ударов по гражданским объектам, по населённым пунктам. В этом сущность киевского режима. Начиная с 2014 года они её начали ярко проявлять в отношении Донбасса, а сейчас — всех других районов», — цитирует его РИА Новости.

Днём в пятницу, 28 июля, в центре Таганрога произошёл взрыв. В Минобороны сообщили, что Киев совершил террористический акт переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по жилой инфраструктуре Таганрога в Ростовской области.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о теракте после ракетной атаки ВСУ по территории Ростовской области.

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