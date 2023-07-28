ФМБА России готово предложить странам Африки совместно производить лекарства и вакцины

Федеральное медико-биологическое агентство России (ФМБА) выразило готовность предложить странам Африки организацию совместного производства лекарств и вакцин на африканском континенте, заявил заместитель руководителя ФМБА, главный государственный санитарный врач по организациям и территориям, обслуживаемым ФМБА России, Игорь Борисевич.

«ФМБА России готово предложить странам Африки не только закупать современные лекарства и вакцины, но и организовать совместное производство на африканском континенте», — цитирует его РИА Новости.

Борисевич подчеркнул, что такое сотрудничество уже успешно осуществляется, например, с Республикой Никарагуа, где развивается биомедицинский хаб, предоставляющий высококачественные, рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) вакцины от гриппа странам Латинской Америки.

Он уточнил, что ФМБА России готово предложить производство вакцины «Конвасэл» от коронавируса, а также других препаратов в странах Африки. На совместных предприятиях возможен выпуск вакцин от пневмококковой, менингококковой и гемофильной инфекций, инсулина и многих других лекарственных препаратов.

Ранее министр образования, научных исследований и технологических инноваций Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Жан-Лоран Магале сообщил, что специалисты России и республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.

Также стало известно, что Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (СПГУ) подписал соглашение о сотрудничестве с девятью африканскими странами: Египтом, Замбией, Зимбабве, Намибией, Нигерией, ЮАР и другими.