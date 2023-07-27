Узнать больше

Россия и ЦАР могут начать разрабатывать вакцины совместными усилиями

Короткая ссылка
Специалисты России и Центрально-Африканской Республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.
Россия и ЦАР могут начать разрабатывать вакцины совместными усилиями
  • РИА Новости

Об этом рассказал министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан Лоран Магале.

Минобрнауки Российской Федерации уже подписало соответствующее соглашение с африканской стороной. По словам Магале, оно касается сотрудничества в гуманитарной сфере, а также взаимодействия в области безопасности всей фауны.

«Также соглашение касается образования и обмена студентами, учёными, чтобы сотрудничать между странами на высшем уровне. Также оно касается новых технологий и разработки вакцин», — передает РИА Новости слова министра.

Ранее стало известно, что Россия намерена открыть образовательный класс в Кении.  

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить