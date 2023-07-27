Россия и ЦАР могут начать разрабатывать вакцины совместными усилиями

Специалисты России и Центрально-Африканской Республики могут начать вместе создавать вакцины и научные центры для обмена опытом.

Об этом рассказал министр образования, научных исследований и технологических инноваций ЦАР Жан Лоран Магале.

Минобрнауки Российской Федерации уже подписало соответствующее соглашение с африканской стороной. По словам Магале, оно касается сотрудничества в гуманитарной сфере, а также взаимодействия в области безопасности всей фауны.

«Также соглашение касается образования и обмена студентами, учёными, чтобы сотрудничать между странами на высшем уровне. Также оно касается новых технологий и разработки вакцин», — передает РИА Новости слова министра.

Ранее стало известно, что Россия намерена открыть образовательный класс в Кении.