Львова-Белова сообщила, что Россия откроет образовательный класс в Кении

Россия организует в рамках гуманитарного сотрудничества открытие образовательного класса на территории Кении.

Эту информацию сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Её слова приводит РИА Новости.

«Мы открываем образовательный класс компьютерный, где начнём образование для детей из Кении», — заявила она в ходе международного саммита Россия — Африка.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в Африке школ с изучением предметов на русском языке.