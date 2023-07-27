Львова-Белова сообщила, что Россия откроет образовательный класс в Кении
- РИА Новости
Эту информацию сообщила уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Её слова приводит РИА Новости.
«Мы открываем образовательный класс компьютерный, где начнём образование для детей из Кении», — заявила она в ходе международного саммита Россия — Африка.
Ранее российский президент Владимир Путин предложил рассмотреть возможность открытия в Африке школ с изучением предметов на русском языке.