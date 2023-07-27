СПГУ подписал соглашение о сотрудничестве с девятью странами Африки
- РИА Новости
Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.
Уточняется, что создание профессионального сообщества вузов позволит укрепить сотрудничество между Россией и странами Африки в важной отрасли экономики — добыче и переработке ископаемых.
Ранее сообщалось, что Уганда и Россия подпишут двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения и производстве вакцин.