Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (СПГУ) подписал соглашение о сотрудничестве с девятью африканскими странами: Египтом, Замбией, Зимбабве, Намибией, Нигерией, ЮАР и другими.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

Уточняется, что создание профессионального сообщества вузов позволит укрепить сотрудничество между Россией и странами Африки в важной отрасли экономики — добыче и переработке ископаемых.

Ранее сообщалось, что Уганда и Россия подпишут двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения и производстве вакцин.