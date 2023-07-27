Узнать больше

СПГУ подписал соглашение о сотрудничестве с девятью странами Африки

Короткая ссылка
Санкт-Петербургский горный университет императрицы Екатерины II (СПГУ) подписал соглашение о сотрудничестве с девятью африканскими странами: Египтом, Замбией, Зимбабве, Намибией, Нигерией, ЮАР и другими.
СПГУ подписал соглашение о сотрудничестве с девятью странами Африки
  • РИА Новости

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на пресс-службу Министерства науки и высшего образования России.

Уточняется, что создание профессионального сообщества вузов позволит укрепить сотрудничество между Россией и странами Африки в важной отрасли экономики — добыче и переработке ископаемых.

Ранее сообщалось, что Уганда и Россия подпишут двусторонний меморандум о сотрудничестве в сфере здравоохранения и производстве вакцин.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить