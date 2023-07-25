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Президент Буркина-Фасо первым прибыл в Санкт-Петербург для участия в форуме

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Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре прибыл вместе с высокопоставленной делегацией в Санкт-Петербург для участия в саммите Россия — Африка.
Президент Буркина-Фасо первым прибыл в Санкт-Петербург для участия в форуме
  • AFP
  • © OLYMPIA DE MAISMONT

Как сообщает ТАСС, самолёт государственного лидера приземлился в аэропорту Пулково. Траоре первым прибыл в Россию из глав африканских стран.

Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков ранее заявил, что на полях саммита Россия — Африка пройдёт около 50 круглых столов и семинаров.

По его словам, президент России Владимир Путин планирует отдельно встретиться с каждым лидером на саммите.

Отмечается, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.

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