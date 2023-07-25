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Ушаков: на полях саммита Россия — Африка пройдёт около 50 круглых столов

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Помощник российского президента по международным делам Юрий Ушаков заявил, что на полях саммита Россия — Африка пройдёт около 50 круглых столов и семинаров.
Ушаков: на полях саммита Россия — Африка пройдёт около 50 круглых столов
  • РИА Новости
  • © Илья Питалев

Об этом Ушаков заявил РИА Новости.

«Да, это всё прорабатывается. Я просто не могу назвать конкретно эти договорённости, но там чуть ли не 50 будет круглых столов и различного рода семинаров по самым различным направлениям российско-африканского сотрудничества», — рассказал он.

Вместе с этим, по его словам, в рамках саммита будут подписываться различные документы, в том числе по реализации крупных совместных проектов в разных областях.

Ранее Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.

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