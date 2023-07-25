Ушаков: на полях саммита Россия — Африка пройдёт около 50 круглых столов
- РИА Новости
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Об этом Ушаков заявил РИА Новости.
«Да, это всё прорабатывается. Я просто не могу назвать конкретно эти договорённости, но там чуть ли не 50 будет круглых столов и различного рода семинаров по самым различным направлениям российско-африканского сотрудничества», — рассказал он.
Вместе с этим, по его словам, в рамках саммита будут подписываться различные документы, в том числе по реализации крупных совместных проектов в разных областях.
Ранее Ушаков заявил, что 49 стран из 54 подтвердили своё участие в саммите Россия — Африка.