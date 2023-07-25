Аналитик Тюрина: Россия укрепляется на африканском рынке очень серьёзно

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина в беседе с RT рассказала, что Россия имеет серьёзную долю зернового рынка на африканском континенте.

Специалист отметила, что по итогам прошлого сезона Россия значительно нарастила объёмы поставок в страны Африки, это касается Танзании, Мозамбика, Анголы, Южной Африки и Кении.

«То есть мы уже имеем достаточно серьёзную долю рынка на африканском континенте. Мы наращиваем поставки», — рассказала Тюрина.

Она добавила, что в начале текущего сезона также идут поставки в страны Центральной и Южной Африки.

«Можно уже даже отнести страны Африки к категории наших постоянных покупателей. Другое дело, что это зерно шло на коммерческой основе. А какие объёмы мы сможем поставить безвозмездно, это уже решать на более высоких уровнях… Мы также вытеснили Францию на рынке Алжира, увеличив там поставки в 6,5 раз. То есть мы укрепляемся на африканском рынке очень серьёзно», — заключила собеседница RT.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе.

24 июля российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.