Матвиенко: Россия будет доставлять зерно странам Африки бесплатно и на коммерческой основе

Россия будет доставлять зерно и удобрения странам Африки бесплатно и на коммерческой основе.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Россия будет выполнять свои обязательства (и у нас есть для этого инструменты и возможности) и будет доставлять зерно, удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются», — цитирует её РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.

Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.