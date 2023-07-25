Матвиенко: Россия будет доставлять зерно странам Африки бесплатно и на коммерческой основе
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Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Россия будет выполнять свои обязательства (и у нас есть для этого инструменты и возможности) и будет доставлять зерно, удобрения, в том числе и на коммерческой, и на бесплатной основе, африканским странам, которые остро в этом нуждаются», — цитирует её РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин отметил, что Россия может заместить зерно Украины на коммерческой и на безвозмездной основе.
Он также подчеркнул, что Россия продолжит поставлять зерно и удобрения в Африку.