Посол России заявил, что страна будет отстаивать суверенитет Белоруссии при необходимости

В случае агрессии Россия будет отстаивать суверенитет Белоруссии всеми доступными средствами в соответствии с союзническими обязательствами, заявил посол в Минске Борис Грызлов.

«Российская Федерация будет отстаивать суверенитет Беларуси всеми доступными силами и средствами, имеющимися в нашем арсенале», — цитирует его ТАСС.

Грызлов добавил, что шаги властей Польши похожи на подготовку к агрессивным действиям.

7 июля сообщалось, что армия Польши перебрасывает к границе с Белоруссией 1 тыс. военных и около 200 единиц техники, они будут расположены в Подляском воеводстве.

В начале июня госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных. Причины таких действий польской стороны пока устанавливаются.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.