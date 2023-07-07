Польша перебрасывает к границе с Белоруссией 1000 военных и около 200 единиц техники

Армия Польши перебрасывает к границе с Белоруссией 1000 военных и около 200 единиц техники, они будут расположены в Подляском воеводстве.

Об этом заявила пресс-служба Генерального командования страны.

«Мы усиливаем своё присутствие на востоке Польши. 1000 солдат и почти 200 единиц техники из состава 12-й механизированной бригады и 17-й механизированной бригады переместятся на восток Польши», — сказано в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Цель этого «учебного присутствия части войск пехоты» заключается в демонстрации «воли и способности незамедлительно реагировать на попытки дестабилизировать ситуацию на границе», отметили в командовании.

В начале июня госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных. Причины таких действий польской стороны пока устанавливаются.