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Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных

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Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных. Причины таких действий польской стороны пока устанавливаются.
Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных
  • Gettyimages.ru

Об этом он заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

По его словам, на польской территории, на брестском направлении, несколько дней назад было «размещено в экстренном порядке около 40 контейнеров», предназначенных для личного состава.

«Для каких целей — выясняем», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.

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