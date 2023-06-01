Госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных. Причины таких действий польской стороны пока устанавливаются.

Об этом он заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.

По его словам, на польской территории, на брестском направлении, несколько дней назад было «размещено в экстренном порядке около 40 контейнеров», предназначенных для личного состава.

«Для каких целей — выясняем», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.