Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных
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Об этом он заявил в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран СНГ.
По его словам, на польской территории, на брестском направлении, несколько дней назад было «размещено в экстренном порядке около 40 контейнеров», предназначенных для личного состава.
«Для каких целей — выясняем», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что власти Польши приняли решение о закрытии с 1 июня текущего года движения через свою границу для грузовиков с российскими и белорусскими номерами.