Польша с 1 июня закрывает движение через границу грузовиков с номерами России и Белоруссии

Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с номерами России и Белоруссии.

Об этом сказано в постановлении министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминьского.

Как передаёт РИА Новости, в документе говорится о приостановлении до отмены грузового пограничного движения на пограничных пунктах с Белоруссией для грузовых автомобилей, автомобильных тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, а также составов транспортных средств, зарегистрированных на территории Белоруссии или России.

Ранее сообщалось, что Польша ввела санкции в отношении 365 граждан Белоруссии и 15 россиян в ответ на приговор белорусскому журналисту польского происхождения Анджею Почобуту.

Отмечается, что в список включены депутаты парламента, чиновники, сотрудники силовых ведомств, спортсмены, деятели искусства, журналисты.