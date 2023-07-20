Песков: агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.

Он прокомментировал заявление Варшавы о переброске двух польских военных бригад к восточной границе.

«Агрессивность Польши, враждебное отношение и к Белоруссии, и к Российской Федерации, конечно, — это повод для повышенного внимания», — сказал представитель Кремля.

7 июля сообщалось, что армия Польши перебрасывает к границе с Белоруссией 1000 военных и около 200 единиц техники, они будут расположены в Подляском воеводстве.

В начале июня госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных. Причины таких действий польской стороны пока устанавливаются.