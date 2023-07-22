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Грызлов заявил, что шаги властей Польши похожи на подготовку к агрессивным действиям

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Шаги польских властей можно классифицировать не иначе как подготовку к более масштабным агрессивным действиям, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.
Грызлов заявил, что шаги властей Польши похожи на подготовку к агрессивным действиям
  • РИА Новости

Он напомнил о заявлениях Варшавы по поводу планов наращивания военного присутствия на границе с Белоруссией и строительстве оборонительных сооружений.

«С точки зрения военной науки последние шаги и заявления польских властей невозможно классифицировать иначе как подготовку к провокациям или более масштабным агрессивным действиям», — цитирует Грызлова ТАСС.

7 июля сообщалось, что армия Польши перебрасывает к границе с Белоруссией 1 тыс. военных и около 200 единиц техники, они будут расположены в Подляском воеводстве.

В начале июня госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович рассказал, что Польша установила на границе с Белоруссией около 40 контейнеров для размещения военных. Причины таких действий польской стороны пока устанавливаются.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что агрессивность Польши требует повышенного внимания России и Белоруссии.

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