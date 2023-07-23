В ЕК заявили о подготовке санкций против алмазной отрасли России
- РИА Новости
«Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов», — заявила Макгиннес.
По её словам, Еврокомиссия сотрудничает со странами G7 и другими ключевыми партнёрами, включая представителей отрасли, «с целью разработки и обеспечения эффективного внедрения будущих скоординированных ограничительных мер», в том числе с помощью технологий отслеживания.
Так еврокомиссар ответила на запрос чешского европарламентария Томаша Здеховского, который ранее поинтересовался, планирует ли ЕК включить экспорт российских неогранённых драгоценных камней в очередной пакет санкций.
Политик отметил, что значительное количество таких камней экспортируется через каналы ЕС и по всему миру. По его мнению, это «срочно требует внимания» в рамках санкционной политики Евросоюза.
Ранее о намерении ограничить торговые операции с российскими алмазами говорил глава Европейского совета Шарль Мишель. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что если Европа введёт санкции против российских алмазов, их купят в других местах.