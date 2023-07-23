В ЕК заявили о подготовке санкций против алмазной отрасли России

Европейская комиссия разрабатывает способы ограничения торговли алмазами из РФ, чтобы сократить доходы российской стороны, получаемые от экспорта драгоценных камней. Об этом рассказала еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес, отвечая на запрос депутата Европарламента Томаша Здеховского. С документом ознакомился RT.

«Комиссия продолжает работать над путями ограничения торговли российскими алмазами и их использования, чтобы сократить доходы, получаемые Россией от экспорта алмазов», — заявила Макгиннес.

По её словам, Еврокомиссия сотрудничает со странами G7 и другими ключевыми партнёрами, включая представителей отрасли, «с целью разработки и обеспечения эффективного внедрения будущих скоординированных ограничительных мер», в том числе с помощью технологий отслеживания.

Так еврокомиссар ответила на запрос чешского европарламентария Томаша Здеховского, который ранее поинтересовался, планирует ли ЕК включить экспорт российских неогранённых драгоценных камней в очередной пакет санкций.

Политик отметил, что значительное количество таких камней экспортируется через каналы ЕС и по всему миру. По его мнению, это «срочно требует внимания» в рамках санкционной политики Евросоюза.

Ранее о намерении ограничить торговые операции с российскими алмазами говорил глава Европейского совета Шарль Мишель. Комментируя это заявление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что если Европа введёт санкции против российских алмазов, их купят в других местах.