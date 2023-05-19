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Песков заявил, что в случае санкций ЕС российские алмазы купят в других местах

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в случае введения санкций Евросоюзом российские алмазы купят в других местах.
Песков заявил, что в случае санкций ЕС российские алмазы купят в других местах
  • РИА Новости

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю российскими алмазами.

Песков предложил журналистам дождаться соответствующего решения ЕС. 

При этом он заявил, что, как показывает практика по другим товарам, «если перестают покупать где-то, то их начинают покупать в других местах». 

В марте США и ЕС обсуждали введение санкций против российской алмазной отрасли.

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