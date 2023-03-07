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США и ЕС обсудили введение санкций против российской алмазной отрасли

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Чиновники Госдепа США и Еврокомиссии обсудили с представителями алмазной индустрии возможность лишения России доходов от продажи драгоценных камней.

«Россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле алмазами, и беседа сосредоточилась на наиболее эффективных способах прервать этот поток доходов», — говорится в сообщении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что Госдеп и ЕК обсудили с представителями алмазной отрасли из США и ЕС важность участия индустрии в будущих мерах в отношении России, в том числе связанных с бриллиантами.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр де Кроо заявил, что не видит смысла запрещать оптовые закупки алмазов из России на уровне Евросоюза, поскольку они всё равно попадают туда другими путями.

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