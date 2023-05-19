Британия вводит санкции против российских алмазов, меди и алюминия
Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.
«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля», — сказано в тексте документа.
Также отмечается, что Лондон планирует ввести рестрикции в отношении 86 российских физлиц и компаний ВПК.
Ранее в США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий.
Также сообщалось, что страны G7 объявят новые меры по сокращению зависимости от топлива России.