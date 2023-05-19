Британия вводит санкции против российских алмазов, меди и алюминия

Правительство Великобритании вводит запрет на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также алмазов из России.

Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Мы на законодательном уровне позже в текущем году запретим импорт российских алмазов и полностью прекратим импорт меди, алюминия и никеля», — сказано в тексте документа.

Также отмечается, что Лондон планирует ввести рестрикции в отношении 86 российских физлиц и компаний ВПК.

Ранее в США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий.

Также сообщалось, что страны G7 объявят новые меры по сокращению зависимости от топлива России.