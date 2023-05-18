В США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий
«Соединённые Штаты объявят существенный пакет, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения», — приводит РИА Новости слова чиновника.
Он отметил, что санкции будут объявлены против 300 лиц, предприятий, судов и самолётов.
Представитель администрации уточнил, что экспортные ограничения введут против почти 70 компаний из России и третьих стран.
Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.