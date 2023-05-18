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В США анонсировали введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий

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Новый пакет антироссийских санкций США предусматривает введение экспортных ограничений против 70 российских предприятий, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Соединённые Штаты объявят существенный пакет, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения», — приводит РИА Новости слова чиновника.

Он отметил, что санкции будут объявлены против 300 лиц, предприятий, судов и самолётов.

Представитель администрации уточнил, что экспортные ограничения введут против почти 70 компаний из России и третьих стран.

Ранее главы министерств финансов Японии и США Сюнъити Судзуки и Джанет Йеллен на полях встречи стран G7 в Ниигате обсудили макроэкономику и санкции против России.

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