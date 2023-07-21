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МИД: Россия занимается проработкой новых маршрутов вывоза зерна

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Заместитель главы МИД России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона прорабатывает новые маршруты своего сельхозэкспорта на фоне осложнения ситуации в Чёрном море после прекращения зерновой сделки.
МИД: Россия занимается проработкой новых маршрутов вывоза зерна
  • AP
  • © Sercan Ozkurnazli/Dia Images

Соответствующее заявление он сделал в ходе брифинга.

«Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим представитель министерства подчеркнул, что российская сторона ведёт серьёзные дискуссии со странами Африки «по теме доставки российских грузов и зерновых в том числе».

Ранее Вершинин заявил, что Россия сделает всё, чтобы Африка не ощутила последствий прекращения зерновой сделки.

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