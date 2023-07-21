МИД: Россия сделает всё, чтобы Африка не ощутила последствий прекращения зерновой сделки

Российская сторона намерена сделать всё возможное, чтобы страны Африки не ощутили последствий прекращения зерновой сделки.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.

Он отметил, что Москва осознаёт озабоченности, которые могут возникнуть у стран Африки.

«Конечно, контакты идут, усилия идут с тем, чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».