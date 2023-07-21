МИД: Россия сделает всё, чтобы Африка не ощутила последствий прекращения зерновой сделки
- РИА Новости
Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Вершинин.
Он отметил, что Москва осознаёт озабоченности, которые могут возникнуть у стран Африки.
«Конечно, контакты идут, усилия идут с тем, чтобы не ощутили каких-то негативных последствий африканские страны в этом смысле», — цитирует его РИА Новости.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах обсудить с российским лидером Владимиром Путиным зерновую сделку «в самое ближайшее время».